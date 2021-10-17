خاص.. جوهر نبيل يُبلغ محمود الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي

/656490/خاص-جوهر-نبيل-يبلغ-محمود-الخطيب-بعدم-خوض-انتخابات-الأهلي

ينتظر الجميع داخل النادي الأهلي، الإعلان عن قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، عن القائمة الجديدة التي ستكون متواجدة للترشح لانتخابات الأهلي القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فهناك بعض الأسماء داخل المجلس الحالي، لن تتواجد في المجلس الجديد حال نجاحة، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر، لحين حسم الأسماء التي سوف تتواجد خلال الفترة القادمة.

وعلم موقع دوت الخليج، أن جوهر نبيل عضو مجلس إدارة الأهلي، أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي، بعدم التواجد في الانتخابات القادمة، سواء مع المجلس الحالي أو أي مجلس آخر.

ويرغب جوهر نبيل في التواجد والترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة القادمة، والتفرغ لها وعدم التواجد في الانتخابات القادمة.

وكانت هناك أخبار قد إنتشرت بخروج جوهر نبيل مع بعض الأسماء المتواجدة داخل مجلس الإدارة الحالي، ولكن لم يتم تحديد القائمة بالكامل حتىالأن.

وينتظر الجميع الإجتماع الذي سيكون غدا داخل النادي الأهلي، بحضور محمود الخطيب والأعضاء، وذلك من أجل شرح أهم إنجازاتالفريق خلال الفترة الماضية، ثم بعد ذلك يتم الإعلان عن الترشيح خلال الفترة القادمة.

محمود الخطيب: الأهلي دائما نادي الوطنية.. وأتوجه بالشكر إلى جميع أبناء القوات المسلحة

نظم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إحتفالاً اليوم بمناسبة ذكري إنتصار شهر أكتوبر المجيد وذلك بحضور عدد من القيادات الحكومية.

وبدأ محمود الخطيب كلمتة بطلب الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء البلاد.

وقال: سنظل فخورين بهذا الإنجاز العظيم ولن ننسي أبداً هذا الإنجاز علي مر التاريخ.

وواصل: لابد أن نتحدث عن دور رجال الأهلي في هذا الحرب لاأن النادي الأهلي هو نادي الوطنية.

انتخابات النادي الأهلي

وأردف: أدعوالجميع أن تقودنا روح أكتوبر إلي إنجاز العديد والعديد من الإنجازات.

وأختتم : أتوجة بجزيل الشكر إلي جميع أبناء القوات المسلحة الباسلة ولدورهم العظيم في رفعة راية البلاد.

وكان النادي الأهلي قد نظم مباراة ودية بين لاعبية القدامي إحتفالاً بهذة المناسبة

وانتهت المباراة بتقدم الفريق الأزرق علي الفريق الأحمر بنتيجة سبعة أهداف مقابل ست أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل اللاعب حسن شكري الهدف الثالث للفريق الأزرق وتصبح النتيجة تقدم الفريق الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ثم يواصل الفريق الأزرق تقدمة ويضيف خالد بيبو الهدف الثاني لة والرابع للفريق الأزرق.

وفي الدقيقة 22 يضيف شادي محمد الهدف الخامس للفريق الأحمروتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد.

ثم يقلص اللاعب وليد صلاح الدين النتيجة لصالح الفريق الأحمر بعد تسجيلة الهدف الثاني وتصبح النتيجة 5/2.

وبعدها بدقيقة يضيف أسامة حسني الهدف الثالث للفريق الأحمر وتصبح النتيجة 5/3, قبل أن يضيف اللاعب اسلام الشاطر الهدف السادس للفريق الأزرق بطريقة رائعة بعد لعبة للكرة بكعب القدم وتصبح النتيجة6/3.