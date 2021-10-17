رسامة 19 قارئا و36 مساعد شماس خلال افتتاح العام الدراسى بإكليريكية المنيا

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكلية الإكليريكية ومعهد القديس مار مرقس للألحان بإيبارشية المنيا، ببداية العام الدراسى الجديد بهما، وتخرج دفعة جديدة منهما.



جدة - نرمين السيد - احتفلت الكلية الإكليريكية ومعهد القديس مار مرقس للألحان بإيبارشية المنيا، ببداية العام الدراسى الجديد بهما، وتخرج دفعة جديدة منهما. وتضمن الاحتفال صلاة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية فى كنيسة الشهيد الأمير تادرس الشطبى، ورسم نيافته خلاله 19 فى رتبة (قارئ)، و36 آخرين فى رتبة (مساعد شماس).

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