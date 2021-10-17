صور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ميدان الجلاء

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ الجيزة، خلال الجولة، على الشركة المنفذة بضرورة الاهتمام بإضفاء اللمسة الجمالية على الأعمال، وفق ما يتماشى مع الرؤية الفنية والجمالية.

وأكد المحافظ أهمية ميدان الجلاء، لكونه أحد الميادين الحيوية التى تشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وحرص المحافظ على معاينة الموقف التنفيذى لأعمال التنسيق العام للأرصفة والمسحطات الخضراء وأرصفة المشاة بموقع العمل، موجها بعدم صرف أى اعتمادات مالية للشركة المنفذة قبل تلاشى بعض الملاحظات فى التنفيذ لضمان خروج المنتج النهائى للأعمال على أكمل وجه.

وأكد ضرورة أن تشمل الأعمال طلاء العقارات المحيطة بالميدان، وتوحيد تصميم الأعمدة المتواجدة على الأرصفة وبالجزر الوسطى، وتوفير وسيلة حضارية بديلة عن الوصلات الخاصة بوسائل الاتصال بين العقارات لعدم التأثير على المظهر العام للأعمال.