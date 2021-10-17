عبدالغفار يستعرض تقريرا حول فعاليات المؤتمر العربى للفلك والجيوفيزياء

جدة - نرمين السيد - وأقيم المؤتمر خلال الفترة من 11 وحتى 14 أكتوبر الجارى، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن شيخ الأزهر، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وعدد من قيادات البحث العلمى ورؤساء المعاهد والمراكز والهيئات البحثية ولفيف من ممثلى الوزارات المعنية بتخصصات ومجالات المعهد، وكذلك بعض سفراء الدول المشاركة، وعدد من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات، وذلك بمقر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر شهد تقديم أكثر من 200 بحثا من مصر وأكثر من 30 دولة من الدول العربية والأجنبية، والتى ناقشت المستجدات البحثية فى مجالات الفلك، وأبحاث الفضاء، والجيوفيزياء التطبيقية والبيئية والزلازل.

وأفاد التقرير أنه عقد عدد من ورش العمل على هامش المؤتمر على مدار أيامه الأربعة، والتى ناقشت الموضوعات الآتية: (الطاقة الجديدة والمتجددة - التحديات والفرص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وديناميكية البحيرات الصناعية، والتى ناقشت آخر الدراسات المتعلقة بالسدود فى حوض وادى النيل، والبحث عن المواقع الفلكية المحتملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مواصفات ودراسات الموقع للتلسكوب البصرى المصرى الكبير).

وأوضح التقرير أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات أهمها:

- ضرورة توطيد أواصر التعاون بين الدول العربية فى مجالات البحث العلمى وتبادل الخبرات والمعلومات، لبناء كوادر شابة عربية قادرة على استكمال مسيرة العلم والتنمية فى مصر والوطن العربى، مع ضرورة استخدام منهجيات البحث العلمى الحديثة، فى تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية للحد من المخاطر؛ تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

- تفعيل دور مجموعات العمل المختلفة من خلال تنظيم لقاءات دورية وتبادل المعلومات، وتحديث خطة عمل مبادرة "الحزام والطريق" للحد من المخاطر.

- ضرورة إنشاء مركز تميز علمى عربى لدراسات الزلازل وجيوديناميكية البحر الأحمر، مع ضرورة انعقاد ورش عمل دورية دولية لدراسات البحيرات الصناعية والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات بين الدول، فيما يخص المخاطر الطبيعية والمستحثة فى مناطق السدود والبحيرات الصناعية.

- أهمية الاستفادة من البيانات والدراسات التى تمت حول بحيرة ناصر والسد العالى، والاستفادة القصوى من علماء المعهد فى دراسة تحركات القشرة الأرضية، لما لديهم من خبرات دولية فى هذا المجال، من أجل تطوير منظومات رصد حديثة فى المناطق المشابهة، مع أهمية رصد النشاط الزلزالى وتشوهات القشرة الأرضية قبل وبعد وأثناء ملء البحيرات الصناعية.

- ضرورة العمل على إنشاء سطح إسناد رأسى موحد (جيوئيد) للدول العربية، بما يسهل استحداث مشروعات تنموية مشتركة بين الدول المجاورة مع دعم الأبحاث التطبيقية، فى مجال دراسة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة للمنطقة العربية، باستخدام الطرق الجيوديسية، وضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر والمنطقة لحل أزمة الطاقة والحد من التلوث البيئى.

- ضرورة إنشاء مشروع وطنى يهدف لتمكين مصر الانضمام إلى تكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع مراكز بحوث الفضاء فى مجال الأنشطة الفضائية والقطاع الخاص، مع ضرورة قيام الدولة بتخصيص ميزانيات لتصنيع وإطلاق أقمار صناعية صغيرة مختلفة الأهداف، وتشجيع النوابغ فى هذا المجال، مع استخدام تكنولوجيا الفضاء كمحفز للصناعات التكنولوجية المتقدمة فى مصر، وتشجيع الباحثين على إعداد الأبحاث فى مجالات تطوير النماذج الحالية المستخدمة فى دراسة البيئة الفضائية وتأثيراتها المختلفة، وإنشاء وتشغيل محطات لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالطرق المختلفة، مع التأكيد على ضرورة استحداث مقررات دراسية جديدة فى مجال علوم الشمس والفضاء لطلاب كليات الهندسة والعلوم.

أما فى مجال إنشاء التلسكوبات البصرية أوصت اللجنة بالآتى:

- استمرار اعمال اختبارات المواقع لأقصى مدة ممكنة بحيث لا تقل عن عام.

- استخدام بيانات ودراسات الأرصاد الجوية والمناخية للموقعين اللذين تم اختيارها، وذلك حتى تنتهى من تهيئة الطرق ووصول جميع الأجهزة التى ستستخدم فى اختبارات الموقع ومقارنتها بالقياسات الحقلية.

- ضرورة استمرار القياسات خلال فترة إنشاء التلسكوب لملاحظة تغيير الطقس من سنة إلى سنة.

- أهمية تعظيم التعاون الدولى والإقليمى وتبادل الخبرات فى مجال اختيار المواقع، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة فى هذا المجال.

وشهد الحفل الختامى للمؤتمر، توقيع اتفاقية تعاون ثنائى بين المعهد وجامعة القاضى عياض بالمملكة المغربية ، للتعاون فى المجالات المشتركة بين الجانبين، بحضور الدكتور زهير بن خلدون، مدير مرصد أوكايمدن الفلكى.

جدير بالذكر أنه تم استضافة الاجتماع الثانى للمنسقين الوطنيين لمبادرة الحد من المخاطر، والتى تعد واحدة من أهم محاور مبادرة "الحزام والطريق"، بحضور ومشاركة إدارة الزلازل المركزية بدولة الصين.