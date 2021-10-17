صور.. التضامن تبحث شكاوى أهالى قرى بنى سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة»

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وجاء ذلك استجابة لتساؤلات الأسر التى تتوافد على الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة بنى سويف يوم الأحد الماضى، حيث تؤمن وزارة التضامن الاجتماعى بحق المواطن فى معرفة أسباب رفض حصوله على المزايا التى تقدم للحصول عليها، مما يدَّعم الثقة بين المواطن والوزارة وفى نفس الوقت تتحقق الوزارة من صحة البيانات لديها دورياً، وبلا شك أن سياسة التحول الرقمى قد ساهمت بشدة فى رصد البيانات وسهولة استرجاعها والتحقق منها وإفادة المواطنين بما هم مستحقين له من عدمه.
وتشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من مواطنى قرى ومراكز بنى سويف على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية تحت شعار "2 كفاية"، بالإضافة إلى الكشف على الأطفال، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج "فرصة"، فضلًا عن التوعية بأهمية رعاية الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة إلحاقهم بالحضانات.
وتركز الحملة على أربعة موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات "مناهضة الزواج المبكر" و"2 كفاية" و"فرصة للتمكين الاقتصادى"، هذا بالإضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الايجابية.
وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.
كما تستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولا تكتفى الحملة فقط برفع الوعى بالموضوعات المذكورة أعلاه وإنما تقوم بعمل إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.
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