واستغرق العمل فى هذا المصحف الشريف قرابة العشرين عاما، استخدمت فيه الزخارف الهندسية المستوحاة من المخطوطات القرآنية النفيسة؛ التى ترجع للحقبتين الإيلخانية والمملوكية، مع مقاربة للألوان المستخدمة فى التذهيب والزخرفة.
وطبع هذا الإصدار باستخدام أجود أنواع الورق المصنوع من القطن الصافى والخالى من الأحماض للمحافظة على رونق الذهب والألوان زمنا طويلا، وقد تم تحضير غلاف المصحف من جلد البقر الطبيعى الصافى المدبوغ نباتيا، مع نقش للألوان والذهب ونقش حرارى غائر محاكاة للأنماط المملوكية الهندسية.
وتم تنضيد (صف حروف الطباعة) هذا المصحف الشريف باستخدام خط الملك فؤاد، الذى أعيد تجديده آليا بواسطة برنامج خاص على الحاسوب بعد الاستعانة بخطاطين مهرة فى الخط النسخى، معتمدين ما كان كتبه الخطاط محمد جعفر بك المتوفى سنة 1916م، واضع القاعدة النسخية للمطبعة الأميرية التى تمثل أبدع قاعدة خطية شهدها العالم الإسلامى، فكان أول مصحف أصيل مطبوع بالحروف المعدنية المنفصلة فى مصلحة المساحة سنة 1342هـ – 1924م، حتى كان غاية فى الجمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصحف الطيب لـ الرئيس السيسى.. كتب بخط الملك فؤاد واستغرق العمل فيه 20 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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