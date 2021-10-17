طقس الغد الاثنين.. معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 30

أعلن خبراء هيئه الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 18 أكتوبر، حيث تشهد البلاد نهارًا طقس معتدل الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يتوقع الخبراء طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدًا الاثنين، تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط غدا أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

وعن نسب الرطوبة المتوقعة الأثنين:

القاهرة الكبرى: العظمى 86 والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40

شمال الصعيد 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 والصغرى 13

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا كالتالى:

القاهرة 28 - 19

الإسكندرية 26 - 20

وادي النطرون 27 - 20

طنطا 28 - 19

شبين الكوم 28 - 19

دمنهور 28 - 20

بلطيم 28 - 20

مطروح 25 - 19

السلوم 25 - 20

سيوه 27 - 18

بورسعيد 26 - 20

دمياط 26 - 20

الزقازيق 28 - 18

المنصورة 27- 19

الإسماعيلية 28- 20

السويس 29 - 20

العريش 25 - 21

رفح 25 - 21

رأس سدر 29 - 20

نخل 29 - 16

نويبع 32 - 24

طابا 28 - 21

كاترين 28 - 15

الطور 30 - 24

شرم الشيخ 33 - 24

الغردقة 33 - 24

مرسى علم 32 - 23

الفيوم 30 - 20

بنى سويف 29 - 20

المنيا 29 - 19

أسيوط 28 - 20

سوهاج 28 - 20

قنا 30- 21

الأقصر 34 - 23

أسوان 35 - 24

أدفو 35 - 24

أبو سمبل 35 - 24

الوادى الجديد 36- 22

شلاتين 34 - 23

حلايب 31 - 24

رأس حدربة 31 - 24