الدكتور محمد الحفناوي: لم يخطر ببالي تكريمي من الرئيس السيسي وأشهد الله أني أحبه

أكد الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، قائلا إنه لم يخطر بباله يوما من الأيام أن يكرم من قبل رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد إبراهيم أن هذا التكريم نعمة من الله عز وجل ساقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "أشهد الله أني أحب هذا الرجل من يوم ما تولى مهمة إنقاذ مصر والمحافظة على ترابها، لذلك أدعو نفسي وأدعو كل من يقيم على أرض هذا البلد أن يبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن"، خاصة وأن الرئيس يحث دائماً على أن مصر أمانة في أعناقنا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم 8 شخصيات في احتفالية المولد النبوي الشريف، وتم منحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اثنان من الخارج، و6 من داخل مصر، وهم:

1- من داخل مصر:

- الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف.

- الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

- الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

- الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا.

- الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- نهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف.

2- من خارج مصر:

- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة السودان، الشيخ نصر الدين مفرح.

- رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان، الشيخ عبدالله برك.