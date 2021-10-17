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النواب يقر تعديلات ممثل الأغلبية بلجنة اختيارات مشروعات القطاع الخاص القابلة للتنفيذ

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديلات النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن،على المادة 4 بقانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، والتى تستهدف استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل موافقة البرلمان على تعديلات مستقبل وطن بشأن قانون المشاركة مع القطاع الخاص 

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قانون المشاركة مع القطاع الخاص 

جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان، حيث استهدفت التعديلات المقدمة من النائب أشرف رشاد النزول بالتمثيل الحكومة باللجنة المشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئون التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث التمثيل كان ممثلين لكل جهة حيث أصبحت ممثل لكل جهة وثلاثة ممثلين من الوزارات بعد أن كانوا خمسة.

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وجاء نص المادة بعد التعديل بأن تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية على النحو الآتي: -ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية يرشحهما وزير المالية. -ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط، يرشحهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. -ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة يرشحهما وزير المالية. -ثلاثة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

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وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، على أن يُحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها وقواعد ونظام عمل اللجنة.

وتختص تلك اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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