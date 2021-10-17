مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام قونيا سبور بالدوري التركي

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يلعب بعد قليل فريقة جالاتا سراي التركي، أمام قونيا سبور ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويظهر مصطفى محمد نجم منتخب مصر، في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة اليوم، ويستمر في التواجد بعدما تمكن في تسجيل هدفين في آخر مباراة قبل التوقف الدولي.

بينما يلعب المحترف المصري أحمد حسن كوكا، مع قونيا سبور، ولم يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.

وفيما يلي تشكيل جالاتا سري لمباراة قونيا سبور:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: يالدن، تايلان، ألباسلان، فان أهولت.

خط الوسط: موريتان، نيلسون، كاكالادو، هاليل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كيريم.

فاتح تريم يحسم قراره بشأن التعاقد النهائي مع مصطفى محمد من الزمالك

أكدت تقارير صحفية تركية اليوم،الأربعاء، أن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي اتخذ قراراً برغبته في الإبقاء على المصري مصطفى محمد مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وقالت صحيفة الصباح التركية، اليوم، إن فاتح تريم أبلغ إدارة جالاتا سراي بالتحرك لتفعيل بند الشراء النهائي المتواجد في عقد استعارة الفريق لمصطفى محمد من الزمالك.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

مصطفى محمد

قبل هز شباك ريزا سبور مرتين، لم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.

وسجل مصطفى محمد الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، في الدقيقة الرابعة والسبعون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها من لمسه واحده في شباك الخصم.