دوللي شاهين تخدع الجمهور بإصابتها لركوب التريند..اعرف القصة

/656501/دوللي-شاهين-تخدع-الجمهور-بإصابتها-لركوب-الترينداعرف-القصة

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين الجدل في الساعات القليلة الماضية بعد أن نشرت مجوعة صور ظهرت من خلالها بكدمات وكأنها تعرضت لضرب مبرح لكن ظهرت الحقيقة غير ذلك.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة دوللي شاهين مع ركوب التريند

دوللي شاهين وخداعها للجمهور

بدأت خداعها للجمهور بعد أن شاركتهم مجموعة صور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وبدت على وجهها علامات الضرب دون التعليق بأية تفاصيل عن سبب تلك الصور.

بعدها صرح مدير أعمالها بأن الفنانة تعرضت للضرب من قبل أشخاص مجهول وأنها غير قادرة على الإدلاء بأي تصريحات بسبب لازالت معانتها من حالة نفسية سيئية نتيجة الحادث، الأمر الذي تداولته بعض المواقع بإعتبار أنه نقل من مصدر موثوق للفنانة.

حقيقة تعرض دوللي للضرب من أشخاص مجهولة

لم تظهر دوللي لتنفي أو تؤكد تلك الأنباء إلا بعدما تصدرت محركات البحث على موقع جوجل الشهير، اذ قالت بأن تلك الصور تعود لإحدى مشاهدها بمسلسلها الجديد “المماليك” التي تنشغل بتصويره خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع الجمهور لشن حملة هجوم عليها متهمين دوللي باستغلال التريند.

بلاغ للنائب العام ضد دوللي شاهين بسبب واقعة التعدي

ومن جانبه، تقدّم أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، ضد الممثلة والمغنية دوللي شاهين التي ادعت كذبًا أنها تعرضت لاعتداء وحشي من مجهولين، وثبت كذب ادعائها، وأنها كانت مجرد دعاية للمسلسلات الجديدة.

وبدأ أيمن محفوظ بلاغه بـ:« أنه ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تُدعى دوللي شاهين بتعرضها إلى اعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذُعر بين نُفوس المُواطنين، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل عليه الفنانة».

وطالب محفوظ في نهاية بلاغه الإلكترونيات الذي حمل رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام، ومنع دولي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورًا من مصر بعد مُحاكمتها، وتوقيع أقصى عُقوبة عليها، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر، واتخاذ اللازم قانونًا.

مسلسل المماليك لدوللي شاهين

وتشارك دوللي كريم خلال الفترة الحالية بمسلسل “المماليك”، نتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

وتم الانتهاء من تصوير 75٪ من مشاهد العمل بالديكور المخصص له بمنطقة شبرامنت بالقرب من الهرم، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر ديسمبر المقبل.