/656503/استدراجه-لغرفة-الحجز-تأجيل-محاكمة-7-متهمين-لهتك-عرض-شاب-لــ20-ديسمبر

صدر الحكم برئاسة المستشار: خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين: أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي ، أمانة السر: أيمن القاضي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5928 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر المتهم«عبدالمنعم .م» 42 عامًا، عامل، والمتهم «محمود .خ» 24 عامًا، والمتهم «ماهر .ف»31 عامًا، ميكانيكي سيارات، والمتهم «محمود .أ» 26 عامًا،سباك، والمتهم «نبيل .س» 18 عامًا، ميكانيكي سيارات ، والمتهم «أسامة .م»22 عامًا، عامل، والمتهم «سعيد .م» 20 عامًا، مالك مغسلة سيارات، قاموا بإرتكاب الجناية والجنحة المؤلمة المنصوص عليها.

تفاصيل القضية

أستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجنى عليه « رامي .ف» بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وتخويفه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليهم وما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وتعريض سلامته للخطر حال حمله للمتهم الأول لسلاح أبيض.

وجاء في جناية جنح أن المتهمين هتكوا عرض المجنى عليه «رامي .ف» بالقوة أن قاموا بشل حركته وتكبيله بحبالا وعثروا عنه ملابسه حال قيام المتهم الأول بوضعه إصبعه بمؤخرته والتعدى عليه بالضرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأعتدواعلى حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه «رامي .ف» أن ألتقطوا له مقطعاً مصوراً حال التعدى عليه إبان ارتكاب الواقعةمحل الإتهامات السالفة وكان ذلك بحجز قسم شرطة منشأة ناصر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، أذاعوا تسجيلاً «مقطعاً مصور» للمجنى عليه بغير رضائه في منطقة دون تمييز والذي أستحصلا عليه على الوجه المبين بالإتهام محل البند الثاني، أعتدوا على مبادئ وقيم الحياة الأسرية في المجتمع المصري وأنتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه «رامي .ف» أن نشروا عن طريق إحدى وسائل تنقية المعلومات مقطع مصور بنتهك خصوصية المجنى عليه وبدون رضاءه وبغير موافقته.

ضربوا المجنى عليه «رامي .ف» بأن أحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، وكان ذلك بإستخدام أداة ( سلك كهربائي). حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص " سلك كهربائي " بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

اعتراف المتهم الأول

أدار حساباً على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثاني، تعمد مضايقة المجنى عليه «رامي .ف» وكان ذلك بإساءة استخدام أجهزة الإتصال.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود، وعلى رأسهم «مصطفى .م» نقيب شرطة، أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم الأول بإستغلال تواجد الشاهد الأول بغرفة الحجز محل إيداعه حتى قام والمتهم الثاني بتقييد حركته ومن ثم قام باقي المتهمين بالتعدي عليه وحسروا عنه بنطاله ثم قام الأول بأحراز أداة "سلك كهربائي " وتعدي بها ضرباً على المجنى عليه قال قيام المتهم الثاني بتصوير ذلك الاعتداء قاصدين من ذلك هتك عرضه والحط من شأنه وإذلاله.

الشاهد التاني

وقال الشاهد الثاني «رامي .ف» 24 عامًا، ترزي، بأنه ضبط على ذمة أحدى القضايا فأودع بغرفة الحجز التي يتواجد بها المتهمين وعلى أثر ذلك قام المتهم الأول والثاني بتكبيله وتقييد حركته نظراً لوجود خلافات مسبقة بينه وبين المتهم الأول وأحضر معه سلاح أبيض" سلك كهربائي " وقام بالتعدي عليه ضرباً ثم قام باقي المتهمين استغلال حالته كونه مقيد ثم قاموا بحمله وحسر - عنه بنطاله وقام الأول بضربه على موطن عفته " مؤخرته" بالأداة محل أحرازه وتزامن مع ذلك قيام المتهم الثاني بتصويره وقت الاعتداء عليه وحين الإفراج عنه فوجئ بأن المقطع المصور الذي يخل من كرامته تم إرساله للعديد من سكان منطقته مما أحط من سمعته وأقصاه من محيطه الاجتماعي.

ملاحظات النيابة العامة اعتراف تفصيلي

أقر المتهم الأول والرابع والخامس والسادس بارتكاب الواقعة على نحو ما جاء أقوال الشاهد الأول والثاني. ثبت من المقطع المصور تواجد المجنى عليه بالحجر مكبلاً بأداة " حبل " ويتم التعدي عليه ضرباً من قبل المتهم الأول باستخدام " سلك كهربائي " وقيام باقي المتهمين بحمله ومن ثم حسر عنه بنطاله وإظهار مواطن عفته والتعدي عليه ضرباً في ذلك المكان والضحك والتنكر عليه.

تقرير الطبي الشرعي

ثبت التقرير الطب الشرعي الصادر من مستشفى الحسين الجامعي أن المجنى عليه يعاني من آثار جروح قديمة متفرقة بالظهر والذراعين والآليتين.