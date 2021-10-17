/656504/الكشف-على-570-مواطن-من-مرضى-العيون-للأسرة-الأولى-بالرعاية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة و مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع البنك الأهلي بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الكشف على 570 مواطن من مرضى العيون للأسرة الأولى بالرعاية بالبحيرة

وأشار الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت بتوقيع الكشف الطبى على ٥٧٠ مواطن من مرضى العيون، ضمن القافلة التى تم تنظيمها بقرية سنهور بمركز دمنهور ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي.

الكشف على 570 مواطن من مرضى العيون للأسرة الأولى بالرعاية بالبحيرة

كما تم تقديم الدواء العلاجي لـ ٤٦٤ حالة وعمل ٢١٠ نظارة طبية، كما سيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ ١١٠ مواطن وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وأشاد محافظ البحيرة بتلك الأعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.