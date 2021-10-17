رفع 330 طن قمامة في مدينة سنورس بالفيوم «صور»

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صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس أنه تم مساء اليوم تنفيذ حملة ،برئاسة الأستاذ جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة ،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم، ورفع الإشغالات بمدينة سنورس ،وقد أسفرت الحملة عن رفع (45) حالة إشغال بحرم الطرق العامة ،كذلك قامت الحملة بمتابعة غلق الورش في المواعيد المحددة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح رئيس المركز أنه تم أمس رفع (330) طن قمامة ومخلفات وأتربة بحملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس وقرى المركز.

رفع 330 طن قمامة في مدينة سنورس بالفيوم

وأضاف أنه تم مساء اليوم تنفيذ حملة نظافة مكثفة بمدينة سنورس ،لرفع مخلفات سوق السبت ،كما قامت قرية منشأة طنطاوى بحملة نظافة مكثفة ،وصيانة لأعمدة الإنارة ،تم تطهير مصرف المصاطب بقرية جبلة.

على جانب أخر أكد أحد أصحاب مزارع الدواجن : " نتمنى خروج البسض والدواجن بشكل رخيص لكني أستورد العلف والمواد الأخرى بسعر غالي ، وهو العامل الأساسي في زيادة أسعار الدواجن والبيض".

أصحاب مزارع الدواجن: نتعرض لخسائر ضخمة.. وهذة أسباب أرتفاع أسعار البيض

وتابع : " لا نعلم سبب إرتفاع أسعار العلف للدواجن ، لكن هو جشع تجار من نوعية خاصة، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الدواجن ، وبالتأكيد نريد خروج الإنتاج بأسعار مخفضة لكن الأمر لم يعد ممكنا في أيدي أصحاب المزارع".

أصحاب مزارع الدواجن: نتعرض لخسائر ضخمة.. وهذة أسباب أرتفاع أسعار البيض

وواصل: " الكتكوت الأبيض بـ 12 جنيه مع تكلفة العلف غالي السعر والغاز والمواد الأخرى تجد أسعار الإنتاج في إزدياد مرتفع، الدواجن البيضاء تكلفتها عالية للغاية، ولذلك أتجه بعض التجار للدواجن البلدي".

وأستكمل : " البيض بيختلف عن التسمين في الفراخ الدواجن أو البلدي بسبب أنه هناك كمية محددة للغاية للدواجن حتى لا تنتقل لمرحلة التسمين، ولا يختلف أي نوع عن الأخر في كمية الإنتاج".

وأضاف : " الدواجن البيضاء تختلف عن البلدي في انتاج البيض ، وهناك بورصة تحدد الأسعار في ارتفاع أو إنخفاض أسعار البيض".