/656507/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تستعد-لتخريج-الدفعة-الأولي-من-برنامج-تأهيل-الشباب-المتطوعين

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتخريج الدفعة الأولي من برنامج " إعداد وتأهيل شباب المتطوعين"، الذى يضم مجموعة من الكوادر الشبابية من المتطوعين غير منتمين لأحزاب سياسية وتتراوح أعمارهم بين ١٨ إلي ٢٥ عاما، وذلك عقب خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف شارك في اعداده نخبه من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية.

دوت الخليج يرصد استعداد تنسيقية شباب الاحزاب لتخريج دفعة من المتطوعين

تنسيقية شباب الاحزاب

واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من ٦ أشهر، استمرت على عدد من المراحل كالتقديم و المقابلات الشخصية و التقييم و التصفية في المستويات المختلفة من مستويات التدريب و التأهيل، وصولا لاختيار العناصر المناسبة.

و تنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية و تنمية ورفع الوعي السياسي، و اثقال المهارات الشخصية، والادارية، و بث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الانسانية عن طريق تنظيم فاعليات جماعية ترفيهية.

وتعلن التنسيقية البدء في الاعداد للدفعة الثانية من البرنامج ذاته لمجموعة جديدة من الشباب المتطوعين في نفس المرحلة العمرية، عقب الانتهاء من تخرج الدفعة الأولى وفقا لنفس القواعد.

أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة اليوم.

وأكدت علي في كلمتها ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.