/656509/عبد-اللطيف-الدوماني-بن-شرقي-صعب-تعويضة-وكيروش-سيضيف-الكثير-للكرة-المصرية

تحدث لاعب نادي الزمالك السابق عبد اللطيف الدوماني عن رأية في أداء الفريق أمس أمام توسكر الكيني ووجهة نظرة في تجديد عقد اللاعب بن شرقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال الدوماني: بن شرقي منأهم اللاعبين بالفريق في الوقت الحالي ويجب الحفاظ علية لأنة من الصعب التعاقد مع لاعب بنفس إمكانياتة.

وأضاف: يجب الحفاظ أيضاً علي المدير الفني باتريس كارتيرون لأن الإستقرار الفني من أهم العوامل التي تساعد علي نجاح أي منظومة رياضية.

وواصل:الدوري هذا الموسم سيكون أقوي من المواسم الماضية ولكن في الأخير لن يخرج من بين الأهلي والزمالك.

وعن رأية في كيروش المدير الفني للمنتخب قال: كيروش شخصية كبيرة في مجال كرة القدم وسيضيف الكثير للمنتخب في الفترة المقبلة.

وزاد: وضح أداء كيروش بشكل كبير في أداء المنتخب أمام ليبيا فهو يمارس سياسة الضغط المتقدم من الأمام واللاعبين ساعدوة في تقديم هذا الأداء المتميز.

وأختتم: كان هناك لعب جماعي ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز وهذا ما كان ينقص المنتخب خلال الفترة الماضية.

نتيجة مباراة الزمالك

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

أحداث المباراة

شهد شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني سجالاً كبيراً بين الفريقين حيث لم يتمكن أياً منهم من فرض سيطرتة علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 15 كانت أول خطورة نسبية من جانب فريق الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماة من الهدف الأول.

وكان فريق نادي الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا.