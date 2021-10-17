النائبة غادة علي توافق على تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص..وتؤكد: تتغلب على البيروقراطية

/656512/النائبة-غادة-علي-توافق-على-تعديلات-قانون-المشاركة-مع-القطاع-الخاصوتؤكد-تتغلب-على-البيروقراطية

أعلنت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، مضيفة”آن الآوان للمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية حتى تتكامل اسس الحوكمةالرشيدة للجمهورية الجديدة ما بين قطاع عام وخاص ومجتمع مدني.

قانون المشاركة مع القطاع الخاص

وأشارت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم،إلى أنه بالرغم من التحرك السريع في هذا القطاع في الآونة الاخيرة أن القانون متجمد منذ ١١ عام ولا يتماشى مع التغيرات في المشروعات القومية الحديثة، مؤكدةأن تعديلات القانون تتغلب على البيروقراطية والتأخر في الاجراءات التي عاني منها القطاع الخاص طيلة الاعوام الماضية.

وأضافت غادة علي، أن الاسناد المباشر بضوابط امر كان من الواجب الانتقال إليه في هذه الفترة من حياة الدولة المصرية لتسهيل المشاركة، مشددة على ضرورة التوفيق بينه وبين قانون المناقصات الذي يختص بضوابط الاسناد المباشر حتى لا يحدث اذدواج تشريعي، إضافة إلى ضرورة وجود إشارة لماهية مفهوم المشروعات الابتكارية المشار اليها في التعديلات”.

كما أعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، خلال الجلسة العامة اليوم.

تنسيقية شباب الاحزاب

هذا وتستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتخريج الدفعة الأولي من برنامج " إعداد وتأهيل شباب المتطوعين"، الذى يضم مجموعة من الكوادر الشبابية من المتطوعين غير منتمين لأحزاب سياسية وتتراوح أعمارهم بين ١٨ إلي ٢٥ عاما، وذلك عقب خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف شارك في اعداده نخبه من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية.

واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من ٦ أشهر، استمرت على عدد من المراحل كالتقديم و المقابلات الشخصية و التقييم و التصفية في المستويات المختلفة من مستويات التدريب و التأهيل، وصولا لاختيار العناصر المناسبة.

و تنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية و تنمية ورفع الوعي السياسي، و اثقال المهارات الشخصية، والادارية، و بث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الانسانية عن طريق تنظيم فاعليات جماعية ترفيهية.

وتعلن التنسيقية البدء في الاعداد للدفعة الثانية من البرنامج ذاته لمجموعة جديدة من الشباب المتطوعين في نفس المرحلة العمرية، عقب الانتهاء من تخرج الدفعة الأولى وفقا لنفس القواعد.