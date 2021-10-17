مسلسل زي القمر يتصدر التريند بسبب «فوتوشوب»..إليكم المواعيد والقنوات الناقلة

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تصدر مسلسل «زي القمر» محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، بعد انطلاق أولى حلقات الحكاية الجديدة مساء أمس السبت على فضائيات cbc والتي اتت بعنوان «فوتوشوب».

دوت الخليج يرصد تفاصيل حكاية فوتوشوب من مسلسل زي القمر

بدأ أولى حلقات حكاية مسلسل «زي القمر» بمشاجرة عنيفة بين الفنانة ملك قورة بطلة المسلسل وصديقها الفنان محمد مهران الذي يخوض البطولة أمامها، في حوار لطيف يتناسب مع الواقع الذي نعيشه بالفعل لشابين جامعيين يلتقيان في أول يوم دراسي وتبدأ بينهم المشاحنات والغيرة، وهو ما دفع الجمهور للانجذاب للحكاية منذ العرض الأول لها.

مواعيد عرض حكاية فوتوشوب من مسلسل زي القمر

وتُعرض حكاية «فوتوشوب» بداية من الليلة السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it"، والعمل من بطولة ملك قورة ومحمد مهران ومن إخراج شادي أبو شادي.

حكايات مسلسل زي القمر الموسم الثاني

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

كما سلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل زي القمر

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.