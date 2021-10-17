صاحبة السعادة في صحبة كنوز فنية من الصعيد..غدا

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تستقبل الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة مساء غدا الإثنين مجموعة من الكنوز الفنية بالصعيد وذلك خلال برنامجها الشهير «صاحبة السعادة».

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الجديدة من برنامج صاحبة السعادة

وتلتقي إسعاد يونس خلال الحلقة المقبلة بمجموعة من الفنانين والمنشدين، في مقدمتهم المطرب وائل الفشني وأعضاء فرقة "طبلة الست"، وغيرهم من الضيوف، ليقدموا داخل استوديو البرنامج عددا من الأغنيات التراثية الشهيرة، في تمام الساعة الـ11 من مساء غدا على فضائيات Dmc.

تفاصيل حلقة صاحبة السعادة..غدا

وتعرض حلقة غدا على جزئين الجزء الأول تتحدث من خلاله عن أهل الصعيد، بينما الجزء الثاني يقدم خلاله عددا من أغنيات فن المديح النابع من قلب الصعيد، وهو ماسيتم عرضه في اليوم الثاني الموافق الثلاثاء المقبل.

إسعاد يونس تستمتع بنجاح 200 جنيه

تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

يستعد صناع فليم «200 جنيه» للدخول في حلبة الصراع التي تشهدها دور العرض المصرية هذه الفترة بداية من اليوم الأربع أمام الفنان محمد هنيدي بفيلم الإنس والنمس والفنان أحمد عز وأحمد فهمي بفيلم العارف والفنان كريم محمود عبد العزيز بفيلم موسى، وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

ويحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.