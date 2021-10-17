بلاغات للنائب العام ضد اتحاد الكرة لمخالفات مالية..والنواب يستدعى المسئولين

جدة - نرمين السيد - تلقى صباح اليوم، مكتب السيد المُستشار حماده الصاوى، النائب العام، عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 "فحص المكتب الفنى"، ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، وآخرين، وقد تضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الإتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.





وفى هذا الصدد تستدعى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، فى اجتماع عاجل غدا، لمناقشة المخلفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم. كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غدا الإثنين اجتماعاً عاجلاً لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تمثلت فى قيام مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد فى الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بلغت حوالى 16.6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقى للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصرى لكرة القدم هذه الأموال.

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