السيدة انتصار السيسى: تحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف

جدة - نرمين السيد - وكتبت تدوينة لها عبر حسابها الرسم بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى اليوم العالمى للقضاء على الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا".

وأضافت قرينة الرئيس: "إن هذا اليوم يجسد فى جوهره أسمى معانى المبادئ الإنسانية التى تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان فى أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضى مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان فى 4584 قرية".