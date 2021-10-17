صور- أسقف هولندا يكرم الناجحين فى فصل إعداد الخدام

جدة - نرمين السيد - ودشن أوانى جديدة لخدمة مذابح الكنيسة، وألقى عظة عن معجزة المفلوج، وبعد انتهاء القداس الإلهى، كرم نيافته أبناء الكنيسة الناجحين، وسلم شهادات التخرج لعدد من الدارسين فى فصل إعداد الخدام بالكنيسة ذاتها وسط فرحة كهنة وشعب الكنيسة. حضر القداس الإلهى آباء كهنة الكنيسة؛ القمص يوسف منصور والقس مينا بديع وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

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