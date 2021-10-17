انتصار السيسى تتوجه بالتحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف لتوفير حياة...

قالت السيده اتنصار السيسى في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر: أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.
إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.
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