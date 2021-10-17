تتضمن مخالفات مالية وتهرب ضريبي.. بلاغات جديدة للنائب العام ضد اتحاد الكرة

تلقي مكتب المُستشار حماده الصاوي النائب العام، صباح اليوم، عدة بلاغات حملت أرقام 105886، 105887، 105888 "فحص المكتب الفني" ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.
تضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الإتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات
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