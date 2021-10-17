/656532/إنتصار-السيسي-توجه-التحية-للشباب-لمجهوداتهم-فى-حياة-كريمة

قالت السيدة انتصار السيسي:” في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا”.

دوت الخليج

السيدة إنتصار السيسي توجه التحية للشباب المصري

وعلى مدار شهور ساهم عدد كبير من الشباب فى مبادرة حياة كريمة، فى قرى الريف لمساعدة الأهالي. وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

السيدة إنتصار السيسي: هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية وأضافت، إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.