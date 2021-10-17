/656532/إنتصار-السيسي-توجه-التحية-للشباب-لمجهوداتهم-فى-حياة-كريمة
قالت السيدة انتصار السيسي:” في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا”.
دوت الخليج
السيدة إنتصار السيسي توجه التحية للشباب المصري
وعلى مدار شهور ساهم عدد كبير من الشباب فى مبادرة حياة كريمة، فى قرى الريف لمساعدة الأهالي. وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.
السيدة إنتصار السيسي: هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية وأضافت، إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنتصار السيسي توجه التحية للشباب لمجهوداتهم فى حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.