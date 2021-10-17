«عبر فيسبوك» .. كاميرا مراقبة ترصد تعتدي شاب على سيدة داخل عقار «فيديو»

وأظهر الفيديو، الذي نشرة أحدى رواد التواصل الإجتماعي «فيسبوك»قيام الشاب بالتعدي على سيدة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي، وفر هاربًا خوفة من الجيران، ولكنها سقطت وسط الشارع في حالة إغماء .

وفي سياق أخر شهدت منطقة بندر قنا، مصرع فني دعاية وإعلان، بعد إصابته بطعنات بسلاح أبيض «سكين»، بسبب خلافات مالية مع بائع كبدة على المتبقي من ثمن لافتة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة من غرفة العمليات، بمصرع «إسلام. س»، 27 عاما، فني دعاية وإعلان، مقيم ببندر قنا، بعد إصابته بطعنات بسلاح أبيض «سكين»، في خلاف مع آخر يدعى «إسلام.ي»، بائع كبدة، علي المتبقي من ثمن لافتة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي المستشفى، وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر نجحت جهات التحقيق، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بكرداسة، إذ تبين أن الوفاة نتيجة جرعة هيروين زائدة، بحسب ما انتهت إليه أعمال تشريح الجثمان.

جرعة هيروين زائدة تقتل سيدة كرداسة، أفادت تحريات رجال المباحث، بأن سيدة كرداسة المتوفية بجرعة هيروين زائدة كانت تقيم في شقة بمفردها، وأن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية.

كما أن الجثمان لم تظهر عليه أي طعنات تشير إلى أنها ماتت مقتولة ولم تظهر أيضًا أي آثار عنف على الأبواب والنوافذ.

وأظهرت معاينة النيابة لجثمان السيدة تدعى «أمينة» في العقد الرابع من العمر، أنها ترتدي ملابسها بشكل كامل.