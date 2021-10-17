«طار من السيارة».. صديق وائل كفوري يكشف كواليس الحادث بعد نجاة الأخير

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كشف هادى حبيش، صديق المطرب اللبناني وائل كفورى، عن كواليس الحادث الذي تعرض له المطرب اللبنانى، فضلًا عن آخر تطورات حالته الصحية.

دوت الخليج يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل كفوري، فضلًا عن تفاصيل الحادث.

صديق وائل كفوري يكشف آخر تطورات حالته الصحية

وقال هادي حبيش في حوار مع صحيفة «الراي» الكويتية، "إن وائل كفورى حالته الصحية مستقرة، لكنه يعاني أوجاعًا بسبب الرضوض التي أصابته خلال الحادث، وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر".

كواليس حادث وائل كفوري

وعن تفاصيل الحادث، أشار هادي حبيش، إلى أن وائل كفوري كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت بسيارته سيارة خرجت من أحد المفارق، ما تسبب بطيرانه خارج المقعد، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، على عكس حبيبته شانا عبود، ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الرضوض، و أن من صدم وائل هو شخص سوري ولكنه هرب، وتم التعرف علي جنسيته من لوحة سيارته.

وتابع: "كان وائل على أوتوستراد جبيل، ارتطمت به سيارة جاءت من أحد المفارق من ناحية اليمين، مشيرًا إلى أن "السيارة انقلبت عدة مرات بوائل وليس مرة واحدة، وهو نجا بأعجوبة، وأي حادث مماثل يمكن أن يؤدي عادة إلى الموت".

وأضاف: "الجمعة كان وائل مصدومًا جدًا، ولم يكن يدرك ما حصل معه، وعندما زرته قال لي إنه لا يعرف كيف وصل إلى المستشفى.. الحادث وقع عند الساعة التاسعة والنصف ليلا، وأنا كنت عنده قرابة الساعة 11 ليلاً، كان واعيًا وكل شيء كان طبيعيا ولكنه كان مصدوماً من هول الحادث".

وائل كفوري يتعرض لحادث مروع

يشار إلى أن الفنان وائل كافوري، تعرض مساء الجمعة الماضية لحادث سير مريع نقل على إثره لمستشفى العوينات بعد أن الحادث لتحطم الجزء الأمامي من سيارته بشكل كامل وفقا لما رصدته صفحته الرسمية عبر السوشيال ميديا.

حادث وائل الكافوري

وكان نشر الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية لوائل كافوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.