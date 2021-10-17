الحكومه تستجيب لمقترح «أميرة ابوشقه» في تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

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دوت الخليج يرصد موافقة الحكومة على تعديل اميرة أبو شقة

قانون المشاركة فى القطاع الخاص

وطالبت النائبة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بحذف عبارة أن العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف الغير المبرر فى سعره، بدلا من عبارة العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير عادى فى سعره.

واعلنت الحكومه الموافقه علي مقترح أبوشقة، كما اعلن رئيس البرلمان اخذ التصويت علي المقترح وتمت الموافقه عليه في الجلسة العامة وانتظمت المادة في نصهان وإذا تبين للجنة المنصوص عليها فى المادة (29) من هذا القانون، أن العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف الغير مبرر فى سعره، مقارنة بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المقدم فى هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر، فإذا تبين لها أن السعر المقدم فى هذا العطاء لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له، وجب عليها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال فى محضر يرفع إلى السلطة المختصة متضمنا توصياتها باستبعاده، باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة فى هذا العطاء، ويكون قرارها الصادر بالاستبعاد مسبباً وتصدر السلطة المختصة قراراها.