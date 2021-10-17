«The Batman» يعود للإنتقام بالسينمات في مارس المقبل..«تفاصيل»

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ترقب عدد كبير من الجمهور عودة الموسم الجديد من سلسلة الفيلم العالمي «The Batman» وبمجرد طرح الإعلاني الدعائي للعمل والذي كشف عن طرحه قريبا بساعات تصدر فيلم «The Batman» محركات البحث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «The Batman»

وطرحت الصقحة الرسمية لسلسلة «The Batman» الإعلان الدعائي للعمل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشيرة إلى طرحة خلال شهر مارس خاصة في يوم 4 بالسينمات العالمية.

تفاصيل فيلم «The Batman»

تدور أحداث فيلم « 2022 The Batman» حول شخصية “بروس وين” المعروف بالرجل “الوطواط”، ويظهر في سنته الثانية كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق والغموض.

الفيلم من روبرت باتينسون وزوي كرافيتز وأندي سركيس وبول دانو وجيفري رايت وكولن فاريل والفيلم من تأليف و إخراج مات ريفز.

الجدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية انتشرت صور ظهر فيها البطل الخارق بروس وين جنبا إلى جنب مع سيلينا كايل - كاتومان، وهما يستقلان دراجات بخارية، وصور الفيلم بين مدينة ليفربول في المملكة المتحدة وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية والفيلم أصبح على مقربة تماما من أن يصبح جاهز للعرض في الوقت المحدد له تماما.

موعد عرض فيلم « 2022 The Batman» بالسينمات المصرية

وتستد السينمات المصرية لإستقبال النسخة الجديدة من فيلم « 2022 The Batman» بعد أيام من طرحه في السينمات الأمريكية في 4 مارس المقبل أي في أوائل السنة المقبلة، بعد ترقب عدد كبير من الجمهور داخل مصر لإصدرا تلك السلسة.