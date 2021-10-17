رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات العمل.





وثمن رئيس الوزراء جهود الهيئة العامة للاستثمار لدفع الجهود فى هذا القطاع المهم الذى يدعم الاقتصاد القومى ويوفر فرص العمل والتشغيل، كما أشاد بجهود الهيئة لمد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم جهود تبادل الفرص الواعدة فى مجال الاستثمار.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى افتتاح مركز خدمات المستثمرين فى الفيوم، كأول مركز متكامل لهذا الهدف فى المحافظة، والذى سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف تعمل فى كل القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من الشركات لإنشاء مناطق حرة استثمارية، تتولى الهيئة دراستها حالياً.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج لقاءاته مع بعض المستثمرين العمانيين لبحث طلباتهم للمشاركة فى الاستثمار فى القطاع الطبى، حيث أشار إلى لقائه مع رضا الصالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور أحمد رضا، رئيس مجلس إدارة المستشفى العربى التخصصى، حيث أبدى المسؤولون العمانيون الاهتمام بالاستثمار فى مصر من خلال إنشاء مستشفى للعيون فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة مقترحة 10 آلاف م2 وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

كما عرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتائج لقائه مع الدكتور جمال على، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، مستعرضاً ما تناوله اللقاء من بحث سبل نقل خبرة الهيئة من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب الليبى خصوصا فى قطاعات المناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين وصياغة قانون الاستثمار، إلى جانب جهود تشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار فى ليبيا بعد تحديد الجانب الليبي لعدد من القطاعات المستهدفة وكذا موافاتنا بالفرص الاستثمارية المتاحة، مع عرض تجربة الهيئة وأبرز مستجدات الاقتصاد المصرى وأهم تطورات مناخ الاستثمار والقوانين المحفزة.

كما أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى الزيارة المزمع القيام بها إلى دبى غداً، خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2021، لافتاً إلى أن الزيارة من المقرر أن تشهد اجتماعاً مع ثانى أحمد الزيودى، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، مع لقاء فهد القرقاوى، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA حيث تم ترشيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتولى منصب نائب الرئيس بالرابطة.

وخلال الاجتماع أشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خلال الفترة من 1 يونيو 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 82 موضوعاً، مضيفاً أنه تم الفصل فى 71 موضوعاً بنسبة 87% من إجمالى الموضوعات المعروضة، وتأجيل نظر 11 موضوعاً، لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية بنسبة 14%.