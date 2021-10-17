بحضور عراقى متميز.. «الديمقراطية» تناقش مستقبل التوافقات السياسية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - عقدت مجلة الديمقراطية، اليوم الأحد، ندوة ناقشت فيها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى العراق، ومستقبل التوافقات، حيث أكد الحضور من الجانب العراقى أن النظام الانتخابى الأخير ونتائجه أسفرت عن عراق جديد.





أدار الندوة أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلتى "السياسة الدولية" و"الديمقراطية"، والدكتور عباس العميرى، رئيس مركز "رواق بغداد للسياسات العامة".

وأكد الحضور من الجانب العراقى على أن الانتخابات الأخيرة اتسمت بالنزاهة، والتى تصدر فيها التيار الصدرى الأصوات، متوقعين أن يقوم هذا التيار بتفاهمات مع كل من الأكراد والسنة، وقد تنتج عنها تحالفات.

كما أشاد الجانب العراقى بمشروع الشام الجديد بين "مصر والأردن والعراق"، مؤكدين أنه سيمثل نواة لتحالف عربى أكبر، وأنه سيكون ضمانة لينأى العراق بنفسه عن أى استقطابات إقليمية.

وأعرب الحضور من العراق عن أملهم فى نجاح مشروع المشرق العربى، كونه يأتى فى توقيت هام للعراق الذى يحتاج لتضافر الجهود فى مثل هذه التحالفات بعد مرور عشرين عام من تمزق وتصدعات أصابت البلاد.

كذلك، دعا الجانب العراقى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق، والبالغ حاليًا 10 مليون دولار، معتبرين أن ذلك سيعزز مصالح شعبى البلدين الشقيقين.