الصحة لمبتدا: تقديم 2200 خدمة طبية لضيوف مهرجان الجونة السينمائى

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، عن المحصلة الأولية لما حققته فرق الوزارة، حتى مساء أمس السبت، فى مهمتهم الخاصة بالتأمين الطبى للمشاركين بمهرجان الجونة السينمائى.





وأوضح مجاهد، فى تصريح خاص لـ«دوت الخليج» أن معمل تحليل الPCR، التابع للوزارة فى الجونة، سحب 93 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 332 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ 333 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعى خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1450 من المتواجدين فى الجونة.

وكان مجاهد، قد صرح أن خطة التأمين الطبى لمهرجان الجونة هذا العام، تشمل تأمين أماكن إقامة فعاليات المهرجان، والفنادق الـ17 المخصصة لإقامة الضيوف، وأماكن تجمع الجمهور، لضمان تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا طوال فترة انعقاد المهرجان خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.

وأشار «مجاهد» إلى أن خطة التأمين الطبى لمهرجان الجونة تقوم على وضع عدة أكشاك توعوية فى أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية، وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريض، وتتمركز فى أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات، لتقدم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية فى مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام، علاوة على أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وتابع أن خطة التأمين، تتضمن تخصيص عيادة لسحب عينات الدم لعمل تحليل PCR لغير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب عمل التحليلات لضيوف المهرجان قبل العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى توفير مركز تطعيم فى مدينة الجونة لتطعيم من لم يسبق لهم الحصول على اللقاح سواء جرعة أولى أو ثانية بالمجان.

ونوه «مجاهد» إلى أن فريق قطاع الطب الوقائى سحب عينات من المياه والأغذية فى الفنادق والمنشآت التى تقدم أى مواد غذائية قبل انطلاق المهرجان، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وتحديد الأعداد المسموح بها داخل جميع القاعات التى ستقام بها الفعاليات.

ولفت إلى تحديد مواقع تمركز 7 سيارات إسعاف وسيارة ذاتية التعقيم، وتخصيص مراكز للتسجيل لتلقى لقاحات كورونا، مزودة بالتابلت فى كافة فنادق الجونة طوال فترة انعقاد المهرجان، مع تخصيص مركز لتلقى اللقاح، يحتوى على عيادتين لتسهيل حصول ضيوف المهرجان على اللقاح، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 6 مساء.

وقال مجاهد، إنه تم تخصيص 10 وسائل انتقال تحمل شعار وزارة الصحة والسكان، لنقل الزوار من الفنادق بعد إتمام عملية التسجيل لتلقى اللقاح فى مركز التطعيم ثم العودة إلى الفندق مجددا، وبينهم سيارات "جولف" ملصق عليها شعار وزارة الصحة والسكان، وتضم فرق طبية، تجوب أنحاء الجونة وأماكن الازدحام أو التكدس لتقديم خدمات طبية عاجلة أو طوارئ وإسعافات أولية.