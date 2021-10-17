/656541/ننشر-نص-قرارات-الحكومة-بشأن-ترشيد-الإنفاق-العام

أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتى يأتي على رأسها عدم إجراء أى تعيينات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج ننشر نص قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق العام وإليكم قرارت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد الإنفاق العام:- - عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية أو تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من مجلس الوزراء. - حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل والخارج. الوزراء يقرر حظر زيادة عدد الاجتماعات وخفض بدل حضور الجلسات - حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2021 مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة (50%). - حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة. - حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسي - تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية. - حظر الصرف على الاشتراكات فى الهيئات (محلية – دولية) والمساهمات بكافة أشكالها.

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