الحكومة تعلن عزمها وقف إنتاج بنزين 80 «تفاصيل»

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وقف إنتاج بنزين 80 ، أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة وقف إنتاج بنزين 80، والذى يعد أقل جودة.

دوت الخليج

البترول: نستهدف إنتاج بنزين 80

وقال وزير البترول، الدكتور طارق الملا:" نعمل على البدء فى تشغيل المرحلة الأولى من تطوير معمل التكرير «ميدور» الإسكندرية خلال منتصف العام المقبل. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق الملا، على أن الكثير من دول العالم تستهدف خفض إنتاج بنزين 80، والذى يعد الأقل جودة، من بين المواد النفطية.

وقف إنتاج بنزين 80

وأشار وزير البترول، الدكتور طارق الملا، إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وذلك بحلول عام 2023.

ووفقًا لما أشار إليه وزير البترول، فإن بنزين 80 المستخدم حاليًا فى مصر لا تستخدمه الكثير من دول العالم، مؤكدًا على ضرورة إنتاج نوعيات محسنة من البنزين.