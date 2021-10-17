أروى جودة حديت السوشيال ميديا بعد إعلان السيلوليت..ما القصة؟

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تعرضت الفنانة أروى جودة لأكثر مواقفها المحرجة بعد أن قامت إحدى الصفاحات الخاصة بالعناية بالبشرة بنشر صورها من داخل مهرجان الجونة لعمل إعلان دعائي عليها في سبيل التخلص من السيلوليت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة أروى جودة

وبعد رد أروى جودة الذي صدم الجمهور، اتخذوها مثال للثقة بالنفس والشجاعة وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي روادها في مشاركة ردها مع الجمهور مشيدين بموقف الفنانة وطريقة حبها لذاتها.

رد أروى جودة على تنمر السيلوليت

وجاء رد أروى جودة على النحو الاتي : "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية.. ده غير أنه ميصحش تستخدموا صوري أو صور أي حد من غير استئذان".

أروى جودة بفستان أشبه بقميص النوم في مهرجان الجونة

هذا وأطلت الفنانة أروى جودة على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بفستانًا أسود طويلًا مفتوحًا من أحد الأجناب، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد فضية وأقراطًا تتماشي مع الإطلالة والتي شبهها البعض بقميص النوم.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.