بعد تعليقه على حادث الجونة..محمد رمضان لـ عمرو أديب: «شو اسمك ياشطور»

/656540/بعد-تعليقه-على-حادث-الجونةمحمد-رمضان-لـ-عمرو-أديب-شو-اسمك-ياشطور

سخر الفنان محمد رمضان كعادته من الإعلامي عمرو أديب بعد حديث الأخير خلال برنامجه الحكاية عن الفضيحة التي تعرض لها رمضان بحفل افتتاح مهرجان الجونة الذي انطلقت فاعلياته منذ يوم 14 أكتوبر المنقضي.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على استهزاء عمرو أديب

نشر محمد رمضان تعليق عمرو أديب على الواقعة التي سببت إحراج لرمضان، خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وأرفق بداخلة مصالحة رمضان لبشرى وصاحبها أغنية جائت كلماتها على النحو الأتي: “شو اسمك يا شطور، أنا اسمي عمور، كام عمرك يا عمور 5 و3 أشهر، وين بتدرس.. في الروضة”.

عمرو أديب يكشف فضيحة محمد رمضان بالجونة

وكان قد كشف كشف الإعلامي عمرو أديب لأول مرة عن كواليس الأزمة التي تعرضه لها الفنان محمد رمضان أثناء تقديم فقرته بحفل افتتاح مهرجان الجونة في يومه الخامس، مشيرة إلى أنه يحمل نفس الحيرة التي ظهرت على وجه الجمهور مما حدث.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر: "إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان"

تابع أديب "حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت.

عمرو أديب يكشف خطأ محمد رمضان بمهرجان الجونة

وتابع أديب حديثه مشيرا إلى أن محمد رمضان خطأ في تقديم أغنيته “جو البنات”، قائلا: “"محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين".

واستكمل أديب حديثه: "وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم".

وتسائل عمرو أديب متعجبا: "لو مش عايزينه جايبينه ليه، ولو عايزينه عملتو فيه كدا ليه”.