فيفا يهدد الزمالك بإيقافة عن القيد مجدداً.. تفاصيل

/656542/فيفا-يهدد-الزمالك-بإيقافة-عن-القيد-مجددا-تفاصيل

يستعد الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لإصدارقراراً بتغريم نادي الزمالك مبلغ مليون ومائة ألف دولار علي غرار قضية اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا مع نادية السابق سبورتنج لشبونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحدد الإتحاد الدولي لكرة القدم مهلة 30 يوماً أمام مسؤولوا نادي الزمالك من أجل دفع هذا المبلغ وفي حالة عدم السداد خلال هذة الفترة سوف يأخذ الإتحاد الدولي قرار بوقف نادي الزمالك عن القيد لفترات إضافية.

وكان الإتحاد الدولي قد أصدر قراراً بتغريم نادي الزمالك مبلغ 700 ألف دولار فقط في هذة القضية, إلا أن نادي سبورتنج تظلم علي هذا القرار حتي قررت المحكمة الدولية رفع قيمة الغرامة إلي مليون ومائة ألف دولار.

الجدير بالذكر أن لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا تم إيقافة أيضاً من جانب إتحاد الكرة المصري لمدة ثمان مباريات وقام اللاعب بالتظلم علي هذا القرار.

خالد سعيد

وترددت أنباء مؤخراً تفيد برفع اللاعب الأردني خالد سعيد قضية علي نادي الزمالك من أجل الحصول علي مستحقاتة المتأخرة منذ عام 2008, والمقدرة بخمسمائة ألف دولار.

وأكد حسين حسين عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن إستلامة لبعض المستندات من المحكمة الدولية والتي تؤكد أحقية اللاعب في الحصول علي المبلغ.

نتيجة مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

وتمكن المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في منتصف شوط المباراة الثاني بعد مراوغة دفاعات فريق توسكر الكيني ثم يضعها في الشباك ببراعة.

وحاول فريق الزمالك مضاغفة النتيجة وتسجيل الهدف الثاني عن طريق إنطلاقات أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ولكن لم يتمكنوا من ترجمة هذة الفرص داخل الشباك.

ثم يطلق حكم اللقاء بامالاك تسيمبا صافرتة معلنا فوز نادي الزمالك بهدف نظيف أحرزة أشرف بن شرقي.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.