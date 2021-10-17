/656544/تركيب-الستائر-ينهي-حياة-فتاة-سقطت-من-بلكونة-منزلها-في-الخصوص

سقطت فتاة من بلكونة منزلها بالدور الرابع في الخصوص بالقليوبية، عندما كانت تقوم بتركيب ستائر بلكونة شقته، بسبب إختلال توازنها وسقطت على الأرض في بحر من الدماءمتاثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ومن الأنف والأذن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع في الخصوص

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندماتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.

تركيب أحد الستائر

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وباالأنتقال والفحص أتضح أنه أثناء قيام «مارينا ظ ر»، 17 سنة، طالبة، بتركيب أحد الستائر بشرف الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا في الشارع ما أدى إلي وفاتها متاثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة نزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن، وتم نقل الجثة إلي مستشفى اليوم الواحد بالمرج، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

الدور الرابع

فيما قال أحد شهود الواقعة، أن الطالبة المتوفاة كانت تقوم بتركيب أحد ستائر بشرفة الشقة بالدور الرابع، مما نتج إلي إختلال توازنها وسقطت على الفور أمام أعينهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الفتاة بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابتها المشار إليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعه وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة الطالبة.