«شرف لكل عربي»..بشرى وريدوان يتبادلان الإشادات بعد تجاهل الأخير بالجونة

/656547/شرف-لكل-عربيبشرى-وريدوان-يتبادلان-الإشادات-بعد-تجاهل-الأخير-بالجونة

دوت الخليج يرصد إشادة بشرى بالفنان المغربي ريدوان

وصلحت بشرى باعتبارها، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، من خلال توجيه رسال لـ رديوان عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، فقالت: “ شرف لكل عربي أن يكون ريدوان يمثله كمطرب عربي عالمي، نفتخر به في العالم كله”.

وتابعت بشرى حديثها عن رديوان: “فخورون باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان”.

ومن جانبه رد النجم رديوان من خلال إعادة نشر الأستوري الخاصة بالفنانة بشرى وعلق عليها قائلا: “شكرا بشرى..ممتن جدا”.

محمد رمضان وريدوان بتألقان بأغنية جو البنات

وكان قدم ريدوان خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة أغنية جديدة بعنوان “جو البنات” والتي تعاون بها مع الفنان ومطرب المهرجانات المصري عمرو دياب.

وجاءت كلمات أغنية جو البنات كالتالي: ياليل ياليل ياليل، مقدرش أعيش لوحدي alone، جوايا طاقة تيستيسترون، والدنيا إيه غير حبه حاجات، أحلى ما فيها جو البنات.

قائمة النجوم المشاركين في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.