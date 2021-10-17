/656548/تعرف-علي-التشكيل-الرسمي-لمباراة-توتنهام-أمام-نيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي

أعلن المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن تشكيلة فريقة استعداداً لخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن فعاليات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: روميرو، داير، سانشيز، ريجيلون.

خط الوسط: هويبييه، ديلي، ندومبيلي.

خط الهجومالهجوم: لوكاس، سون، كين.

علي الجانب الأخر فقد أعلن المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد عن تشكيل فريقة الرسمي والذي جاء كالتالي:

نتيجة مباراة ليفربول

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز كبير علي حساب واتفورد بنتيجة خمسة أهداف نظيفة سجلها السنغالي ساديو ماني هدف, والفرعون المصري محمد صلاح هدف, والبرازيلي فيرمينو ثلاثة أهاف.

أحداث الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق ليفربول سيطرتة في المباراة ثم يأتي اللاعب فيرمينو ليترجم هذة السيطرة ويسجل الهدف الثالث لصالح ليفربول والثاني الشخصي لة في المباراة.

وبعدها بدقائق يواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاف فيرمينو الهدف الثالث لة والخامس لفريق ليفربول لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بخماسية نظيفة.

ثم يطلق الجكم صافرتة معلناً نهاية المباراة بتفوق فريق ليفربول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقن في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذة النتيجة تصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة رقم 7 في المركز ال 15.

شهدت بداية الشوط الأول ضغط واستحواذ كبيرمن جانب لاعبي ليفربول من أجل حسم اللقاء مبكراً وإحراز هدف التقدم.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.