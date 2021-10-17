القوى العاملة بالنواب تناقش إعداد خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد العادي لتقديمها إلى المجلس«صور»

/656550/القوى-العاملة-بالنواب-تناقش-إعداد-خطة-عمل-اللجنة-بدور-الانعقاد-العادي-لتقديمها-إلى-المجلسصور

ناقشت لجنة القوى العاملة،خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، إعداد مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الحالي،تمهيدا لتقديم بيان بذلك إلى المجلس، وذلك في إطار حكم المادة )45 من الالئحة الداخلية للمجلس.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، باستثناء مادة وحيد وهي المادة 17 بحسب مارصدها دوت الخليج خلال المناقشات.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.