/656551/الاتحاد-الدولي-يرفض-تعديل-لائحة-النظام-الأساسي-للاتحاد-المصري-لكرة-القدم-تفاصيل

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية تفويض لجنة التطبيع المكلفة بإدارته، أمر محفوف بالمخاطر ولا يتوافق مع قرار مجلس الفيفا الأخير بخصوص مد تفويض اللجنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك في معرض رد FIFA على طلب عدد من الأندية بإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة التي تم اقرارها في نوفمبر الماضي واعتمدها FIFA في يونيو الماضي، وبدوره قام الاتحاد المصري برفع هذه الطلبات إلى الاتحاد الدولي.

كما جاء في رد الاتحاد الدولي بيان بأسباب عدم جدوى الاقتراحات المقدمة بشأن التعديلات ، وتناول ذلك بالرد على كل مقترح من مقترحات التعديل بالتفصيل.

كما حدد رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن تتولى اللجنة إدارة العملية الانتخابية المقبلة والجمعية العمومية على أساس لائحة النظام الاساسي للاتحاد 2020 والمعتمدة من FIFA ، ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد المصري 2021.

محامي شيكابالا

وقال شعيب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "بي أون تايم": "شيكابالا تعرض للظلم في القرار الصادر ضده من اتحاد الكرة، وتم الطعن عليه لأننا نرى أنه ظالم شكلًا وموضوعًا".

وأضاف: "لا توجد عقوبة لمدة 8 أشهر، ويجب مراعاة الكثير من الأمور، خاصًة وأنه لا يوجد فعل من الأساس، وعندما يتم التظلم عليها في لجنة الاستئناف فأنا أؤكدها ولكنها ليست صحيحة من الأساس لأنها ليست موجودة في اللائحة".

واستكمل: "تم تخفيض العقوبة لـ 8 مباريات وتلك العقوبة أيضًا ليست موجودة في اللائحة إلا مع فعلين لما يرتكبهما شيكابالا".

واستطرد: "ونتساءل، من الذي منح العقوبة؟ لا يليق أن يكون الخصم هو الحكم، عندما تستند اللجنة في العقوبة لتقرير مراقب المباراة الذي هو رئيس لجنة المسابقات، هذا لا يليق".

واختتم: "ذهبنا كمرحلة أولى إلى مركز التسوية لأن هذا ما تنص عليها لوائح الفيفا، والتخفيض الذي فعلته لجنة التظلمات ليس تخفيضًا، ولكنها عقوبة مبالغ بها، فلجأنا إلى مركز التسوية، وتحدد جلسة يوم 18 أكتوبر".

احتفالات بطولة الدوري عقب مباراة الإنتاج

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.