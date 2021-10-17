أحمد السقا يكشف تفاصيل مشاركته في «الإختيار3» مع لميس الحديدي..«تفاصيل»

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تستقبل الإعلامية المتألقة لميس الحديدي الفنان أحمد السقا في أول لقاء تليفزيوني له بعد حصوده على الإنجاز الإبداعي بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021 التي انطلقت فاعليات منذ يوم 14 أكتوبر المنقضي.

دوت الخليج يرصد موعد لقاء أحمد السقا مع لميس الحديدي

ويجمع برنامج “كلمة أخيرة” الفنان أحمد السقا مع الإعلامية لميس الحديدي في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر شاشة ON.

ومن المقرر أن يتحدث السقا خلال الحلقة عن أعماله المقبلة التي سيتألق بها بالسينما أبرزها فيلم “العنكبوت”، فضلا عن تفاصيل مشاركته قي مسلسل “الإختيار 3” بجانب كلا من النجمين المتألقين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

هذا وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

وأقيم ظهر اليوم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

- لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.