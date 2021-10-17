/656558/عمرو-القطامي-مشروع-دعم-المرأة-فى-مجال-ريادة-الأعمال-خطوة-لدعم-التمكين-الإقتصادى-للمرأة

عبر النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن تقديره الكامل للحكومة وأجهزتها المعنية، كونها تضع سيدات مصر فى أولوياتها دائما، وبالقلب منها سيدات وفتيات وبنات محافظة الجيزة، والتى أتشرف بالانتماء لها، وتمثيل الدائرة التاسعة فيها بالمجلس الموقر.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو القطامي على دعم مشروعات المرأة فى محافظة الجيزة

مشروعات المرأة

وأشار القطامي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المرأة ستظل شريك أساسى بالمعادلة الوطنية، والدولة المصرية لا تتدخر أى جهد من أجلها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذه الإتفاقية تعد ترجمة حقيقة لدعم جهود المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تعمل فى ضوئها الحكومة من أجل تمكين حقيقى للسيدات بشكل إقتصادى.

وأوضح القطامي، أن الإتفاقية المعروضة تستهدف دعم ومساندة نحو 5 آلاف سيدة وفتاة بمحافظة الجيزة وتحديدًا فى صناعة السجاد....ودى خطوة هيكون لها عوائد إجتماعية وإقتصادية كبيرة عليهم ، وسوف يكون أمام كيانات إجتماعية وإقتصادية مختلفة فى محافظة الجيزة واللى هيكون لها دور بلا شك فى دعم الإقتصاد الوطنى.

أعلن القطامي، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2021 بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال فى مصر، وأرى أنها خطوة لدعم التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية وخاصة محافظة الجيزة.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، باستثناء مادة وحيد وهي المادة 17 بحسب مارصدها دوت الخليج خلال المناقشات.

ومن المقرر أن يعاود البرلمان مناقشة المادة المتبقية من مشروع القانون، على أن يتم استكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.