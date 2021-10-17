هشتاج فساد مجاهد يتصدر تويتر

تصدر هشتاج فساد أحمد مجاهد القائم بأعمال رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من جانب الفيفا وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
جاء ذلك عقب بلاغات تلقاها مكتب المُستشار النائب العام اليوم الأحد حملت أرقام 105886، 105887، 105888 (فحص المكتب الفني) ضد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، وآخرين.
وتضمنت البلاغات فتح ملفات الفساد المالى والإدارى واتهام مسئولى الإتحاد بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.
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