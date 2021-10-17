نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” موعد فتح باب الطيران بين مصر والسعودية للحج والعمرة 1443هـ في المقال التالي

بعد تسجيل السعوديين صفر حالات من الاصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الحرم المكي , قررت المملكة العربية السعودية فتح باب الطيران بين الممكلة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وذلك لمساعدة العمالة المصرية حتي يتمكن كل عامل للعودة الي اعماله المتروكه في المملكة والرجوع للاتمام ما لم يتم اكمالة , لم تقتصر الممكلة علي اغلاق الطيران علي الدول المجاوره فقط بل تم اغلاقه علي كل الدول الافريقيه وذلك للحفاظ علي شعبها سالما غانما ضد انتشار وباء كورونا المستجد المعروف بأسم covid-19 , واليوم بعد تسجيل صفر حالات كورونا في الحرم المكي قررت المملكة العربية فتح باب الطيران للدول المجاورة والرجوع لاعمالهم وسوف ننقل لقم اخر الاخبار عن فتح باب السفر الى المملكة السعودية .

حصريا فتح باب الطيران بين مصر والسعودية

العديد من العماله المصريه تعمل في المملكة السعودية وكذلك العديد من سكان المملكة السعودية لديهم اصدقاء من جمهورية مصر العربية نظرا لعلاقتهم الجيد ببعضهم لذلك فتح باب السفر بين البلدين سوف يثير محركات البحث بصورة مستمرة بين البلدين لذلك قررنا نحن جريده ثقفني ان ننقل لقم موعد فتح باب الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي سوف يكون خلال ايام قليله فور انتهاء الممكلة السعودية من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا covid-19 من جديد .

وزارة الحج والعمرة تعلن اجراءات احترازية للوافدين

والجدير بالذكر وجود العديد من الاجراءات الاحترازية للوافدين والمقبلين علي مناسك الحج والعمره ان يتخذوا الاجراءات الاحترازية وتلك الاجراءات مشدده علي المصريين الوافدين من مصر للعمالة في السعودية والراغبين في اداء مناسك الحج داخل مكه المكرمة في المملكة العربية السعودية فعلي كل وافد من مصر اخد جرعتين اللقاح من فيروس كورونا covid-19 بالاضافة الى ارسالهم داخل الحجر الصحي لمدة اسبوع للتأكد من عدم وجود حالات مستجدة وسوف يكون الحجر تحت اشراف طبي متخصص حتي يتم التأكد من سلامه كافه المواطنين , ولكن الجدير بالذكر ان هذه الشروط لا تنطبق علي كل العماله المصرية , حيث ان المعلم والطبيب والممرض يمكنهم الوفود للملكة نظرا لاتباطهم بمواعيد محدده