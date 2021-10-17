/656564/ننشر-الأوراق-المطلوبة-للإعفاء-من-مصروفات-المدارس-2021--2022

قررت وزارة التربية والتعليم تقرر إعفاء هذه الشرائح من المصروفات المدرسية 2021 / 2022:-

دوت الخليج

المعفى عنهم من المصروفات المدرسية

حددت وزارة التربية والتعليم قائمة الشرائح بخصوص الطلاب المعافيين من المصروفات وهذة القائمة تشمل:-

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

3- أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4- الأطفال الأيتام من الأب.

5- الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.

6- أبناء الآباء المكفوفين.

7- أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

8- أبناء الآباء المفرج عنه من السجون حديثاً.

9- أبناء الآباء غير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.

10- أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.

11- طلاب مدارس حلايب وشلاتين.

12- طلاب مدارس أبو رمادة بالبحر الأحمر.

13- طلاب مدارس شمال سيناء.

14- طلاب مدارس التربية الخاصة.

15- طلاب مدارس الفصل الواحد.

16- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

17- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

18- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

19- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

20- أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية.

ونستعرض ملف الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويتمثل شروط الاعفاء من المصروفات المدرسية علي تقديم مستندات وهي :-

1- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى.

أ - صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

ج - صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

2- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية أبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة:-

أ - أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار.

ب - صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن.

ج - صورة ضوئية من سرك القبض أو فيزا كارت القبض.

3- الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم.

أ - أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأب الموظف التربية والتعليم.

ج - صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

4 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من أبناء المطلقات والمعيلات:-

أ - صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

ب - صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

ج - صور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

5 - الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية لعمل بحث اجتماعي:-

أ - استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

ب - التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة.

ج - ملئ بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية.

د - تسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاءه نهائياً من مصاريف الدراسة