/656554/عبر-التيك-توك-فيديو-لشباب-يسخرون-من-الصلاة-يثير-غضب-رواد-السوشيال

تتصدى أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، لكل ما يخل بالأمن العام والسلم الاجتماعي، ويُكدر صفو المواطنين ويخدش العادات والتقاليد المصرية، ويتعرض للديانات السماوية، حيث تحركت وزارة الداخلية فور رصدها فيديو لـ 3 أشخاص يسخرون من الصلاة على تيك توك، حيث آثار الفيديو غضب جميع رواد ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الواقعة

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على باقي الأشخاص في واقعة تداول مقطع فيديو على تطبيق« تيك توك» يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بمشهد تمثيلي، لتعطيل أحد الأشخاص عن أداء الصلاة ومحاولة سرقة مُتعلقاته الشخصية.

قطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية

رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق تيك توك، يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بأداء مشهد تمثيلي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء الصلاة، ويأتي من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة مُتعلقاته الشخصية وتعطليه عن الصلاة، وظُهور إحدى الفتيات لمنعهما وسابقة تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين.

وفي سياق أخر سقطت فتاة من بلكونة منزلها بالدور الرابع في الخصوص بالقليوبية، عندما كانت تقوم بتركيب ستائر بلكونة شقته، بسبب إختلال توازنها وسقطت على الأرض في بحر من الدماءمتاثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ومن الأنف والأذن، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندماتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة دائرة القسم.