/656559/عيد-حماد-مشروع-قانون-مشاركة-القطاع-الخاص-بمشروعات-التنمية-يعزز-دوره-في-تطوير-البنية-التحتية
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا، وذلك في ظل عدد من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص فى المشاركة بمشروعات التنمية والخدمات العامة والمرافق .
دوت الخليج
أوضح حماد، أن إرادة الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تحدث بكل شفافية ووضوح عن أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل المشروعات القومية التى تتم فى الشارع المصرى هى السبيل الوحيد الذى يردع كل هذه البيروقراطية التى يعانى منها القطاع الخاص.
عيد حماد: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية يعزز دوره في تطوير البنية التحتية
وأوضح حماد، أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات بالمشروعات القومية والخدمات العامة والمرافق هيكون بلاشك له دور كبير جدا فى زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الحكومة أن تضع فى إعتبارها المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة لما لها من دور تنموي هام بالشارع المصرى.
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