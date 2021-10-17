/656561/ماس-كهربائي-الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-هائل-في-شقة-بالقليوبية

نجحت رجال الحماية المدنية في القليوبية، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق في القليوبية تفاصيل الواقعة تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها. سيارتي إطفاء وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة وبالأنتقال والفحص أتضح أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك «أحمد ع ص»، 45 سنة تاجر خضروات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح. وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة العامة واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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